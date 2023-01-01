Вавада казино

Вавада казино стартовало в 2017 году. Изначально ориентированное на поклонников азартных игр в России, с 2021 года активно продвигается в Северной Америке, включая Канаду.

Оперирует под лицензией Curaçao Gaming, обеспечивая безопасность данных и честность программного обеспечения. Игроки высоко оценивают надежность казино и качество обслуживания, оставляя положительные отзывы.